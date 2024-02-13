Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 08:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZAANI KAMERADA

        Bursa'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptığı ve 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tur otobüsünün bir anda kaymaya başladığı ve sürücüsünün müdahalelerine rağmen yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun tabelasına, ardından kaymaya devam ederek aydınlatma direğine çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle alev alan direğin istasyon görevlileri tarafından  yangın tüpü ile söndürüldüğü de görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Bitcoin 50 bin doların üzerini gördü
        Bitcoin 50 bin doların üzerini gördü
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        ZÜCCACİYE DÜKKANINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
        ZÜCCACİYE DÜKKANINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
        Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada
        Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada
        Bursa'da tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı
        Bursa'da tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı
        Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 10 yabancı turist yara...
        Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 10 yabancı turist yara...
        Yüksek ses uyarısı yapan market sahibi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Yüksek ses uyarısı yapan market sahibi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Bursa'da markette çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı
        Bursa'da markette çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı