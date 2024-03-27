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        Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, TIR'la çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:20
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        Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, TIR'la çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Havva Savaş (41) ile yengesi Sevim Savaş (53) hayatını kaybetti, TIR sürücüsü yaralandı.

        Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir Karayolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan Balıkesir istikametine giden Havva Savaş yönetimindeki 10 VZ 963 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.T. (24) idaresindeki 06 FN 0940 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Havva Savaş ile yengesi Sevim Savaş, otomobil içinde sıkışırken, karşı şeride geçen TIR, yol kenarındaki refüje düşerek durdu.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan TIR sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, otomobil içinde sıkışan Havva Savaş ve yengesi Sevim Savaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Havva Savaş ile Sevim Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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