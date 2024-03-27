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        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 19:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:53
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        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

        Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

        Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Hüseyin Batuhan Duman, Perrin)

        Setler: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25

        Süre: 125 dakika (30, 29, 34, 32)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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