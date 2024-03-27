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        Bursa'da freni arızalanan otobüs, bir araca ve demir korkuluklara çarptı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni arızalanan otobüs, bir araca ve sitenin demir korkuluklarına çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:10
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        Bursa'da freni arızalanan otobüs, bir araca ve demir korkuluklara çarptı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni arızalanan otobüs, bir araca ve sitenin demir korkuluklarına çarparak durabildi.

        Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nden Çelebi Mehmet Bulvarı'na doğru seyreden İbrahim İ. (45) idaresindeki 16 S 5310 plakalı otobüsün freni arızalandı.

        Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı otobüs, önce park halindeki 16 VL 668 plakalı panelvan minibüse, ardından bir apartmana birkaç metre kala demir korkuluklara çarptı.

        Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Gerekli incelemelerin ardından kaza yapan otobüsün bulunduğu yerden götürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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