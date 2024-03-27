Bursa'da freni arızalanan otobüs, bir araca ve demir korkuluklara çarptı

Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı otobüs, önce park halindeki 16 VL 668 plakalı panelvan minibüse, ardından bir apartmana birkaç metre kala demir korkuluklara çarptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni arızalanan otobüs, bir araca ve sitenin demir korkuluklarına çarparak durabildi.

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