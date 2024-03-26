Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mustafa Şentop: Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik

        TBMM eski başkanı Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı hukukçularıyla gerçekleştirdiği iftar programında, "Seçim günü ne Cumhurbaşkanımız ne Sayın Bahçeli ne milletvekilleri hiçbiri parti adına çalışmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Şentop: Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM eski başkanı Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı hukukçularıyla gerçekleştirdiği iftar programında, "Seçim günü ne Cumhurbaşkanımız ne Sayın Bahçeli ne milletvekilleri hiçbiri parti adına çalışmayacak. Pazar günü parti adına sadece sandıklarda görevli arkadaşlarımız çalışacak. Bizim şiarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce seçim sandıkta kazanılır diyordu. Bunun örneklerini yakın zamanda da gördük. Biz çok kritik seçimler geçirdik. Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik" dedi. 

        TBMM 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhur İttifakı hukukçuları ile iftar programında bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Cumhur İttifakı adına seçimde görevli olacak hukukçular katıldı. Burada konuşma yapan Şentop, sandıkta görev alacak hukukçulara görev yerlerini ne olursa olsun terk etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Seçime sayılı günler kaldığını hatırlatan Şentop, "Seçim günü ne Cumhurbaşkanımız ne sayın Bahçeli ne milletvekilleri hiçbiri parti adına çalışmayacak. Pazar günü parti adına sadece sandıklarda görevli arkadaşlarımız çalışacak. Bizim şiarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce seçim sandıkta kazanılır diyordu. Bunun örneklerini yakın zamanda da gördük. Biz çok kritik seçimler geçirdik. Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik. Kısa süreli ama ehemmiyeti büyük olan bir görevden bahsediyoruz. Seçim sandıkta kazanılır. Mayıs ayında Türkiye’yi kimin yöneteceğini seçtik şimdi de şehrimizi, mahallemizi yönetecek yöneticiyi seçeceğiz. Bu seçimle Türkiye’de bir devir kapanacak" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi
        Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi
        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali
        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali
        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
        Bursa Devlet Tiyatrosunda gençlerin oyun heyecanı
        Bursa Devlet Tiyatrosunda gençlerin oyun heyecanı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 50 bin 767 TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 50 bin 767 TL ceza
        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği üyeleri iftarda buluştu
        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği üyeleri iftarda buluştu