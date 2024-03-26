Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği üyeleri iftarda buluştu

Programa, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Ali Albayrak, Bursa Hakimevi'ndeki iftara katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

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