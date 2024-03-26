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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği üyeleri iftarda buluştu

        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:01
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği üyeleri iftarda buluştu
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince iftar programı düzenlendi.

        Dernek Başkanı Ali Albayrak, Bursa Hakimevi'ndeki iftara katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

        Programa, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ve dernek üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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