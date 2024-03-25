Yangında mahsur kalan anne ile oğlunu itfaiye kurtardı

BURSA'da evlerinde çıkan yangında mahsur kalan Eda İ. ile oğlu Ayhan İ., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 9. Ufuk Sokak’ta 3 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Eda İ. ile oğlu Ayhan İ. evde mahsur kalırken, komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce anneyi, sonra da oğlunu evden çıkardı. Oğlunu sedyede gören Eda İ. baygınlık geçirdi. Dumandan etkilenen anne ile oğlu kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.