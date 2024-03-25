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        CHP'li Belediye Başkan adayı Erdem'in PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine soruşturma

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, CHP Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:19
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        CHP'li Belediye Başkan adayı Erdem'in PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine soruşturma
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, CHP Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski devlet bakanlarından Erdem'in, Bostandere Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gittiği bir kahvehanede kaydedilen ve internet sitelerinde de paylaşılan, terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

        Şükrü Erdem hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma açıldı.

        Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısı üzerine adliyeye gelen Erdem'in ifadesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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