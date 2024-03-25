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        Bursa'da sağanak etkili oldu

        Bursa'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:27
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        Bursa'da sağanak etkili oldu
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        Bursa'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar, bazı iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülürken Bursa Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, gün boyu kent genelinde yağış ve fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

        Açıklamada, "Meydana gelebilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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