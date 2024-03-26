Bursa Devlet Tiyatrosunda gençlerin oyun heyecanı

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, tiyatroseverler ve aileleri, genç yetenekleri ilgi ve beğeniyle izledi.

Tiyatronun 50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun yetenek sınavıyla seçilmiş 16 öğrencisi, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Turgut Özakman’ın yazdığı, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar’ın yönettiği "Ah Şu Gençler" oyunu ile "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nü kutladı.

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