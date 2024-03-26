'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 50 bin 767 TL ceza

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, 15 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

Mesudiye Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ZS 656 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp, trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik takibin ardından önü kesilerek yakalandı. Sürücü Emirhan B. (19) ile yanındaki arkadaşı, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Araç çekiciyle otoparka çekildi.