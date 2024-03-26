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        'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 50 bin 767 TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 15 kilometrelik takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:55
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 50 bin 767 TL ceza
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, 15 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

        Mesudiye Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ZS 656 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp, trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik takibin ardından önü kesilerek yakalandı. Sürücü Emirhan B. (19) ile yanındaki arkadaşı, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Araç çekiciyle otoparka çekildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü Emirhan B.’ye, ‘drift atmak’tan 32 bin 233 TL, ‘yetersiz ehliyetle araç kullanmak’tan 6 bin 436 TL, ‘makas atmak’tan 6 bin 439 TL, ‘Dur ihtarına uymamak’tan 1506 TL, ‘nitelikli ölçülerine uymayan plaka’dan

        2 bin 647 TL, ‘trafik güvenliğini tehlikeye atmak’tan da 1506 TL olmak üzere toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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