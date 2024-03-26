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        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:00
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        Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

        Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

        Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15

        Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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