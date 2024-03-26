Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15
Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)
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