Bursa'da ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan seçmenler için ulaşım desteği sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, lift sistemli rampalı araçlar ile ambulansları seçimler için hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi, engeli olup da yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı halde yaşayan Bursalıların sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesini temin edecek.