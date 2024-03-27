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        Freni boşalan servis otobüsü, minibüs ile binanın önündeki korkuluklara çarptı

        BURSA'da, freni boşalan servis otobüsü, park halindeki minibüse, ardından da binanın önündeki demir korkuluklara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:15
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        Freni boşalan servis otobüsü, minibüs ile binanın önündeki korkuluklara çarptı
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        BURSA'da, freni boşalan servis otobüsü, park halindeki minibüse, ardından da binanın önündeki demir korkuluklara çarptı. Kazada 2 araç da zarar gördü.

        Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, Işıklar Caddesi istikametinden Çelebi Mehmet Bulvarı yönüne doğru giden İbrahim İ. (45) yönetimindeki 16 S 5310 plakalı servis otobüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, park halinde 16 VL 668 plakalı minibüse, ardından da bir binanın önündeki demir korkuluklara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada servis otobüsü ve minibüs zarar gördü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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