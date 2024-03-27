Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 bin emekliye bayram destek çeklerini ulaştırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Emekliye Bayram Destek Çeki Projesi"ne başvuru yapanlara sağladığı 1500 liralık destek çekleri, 50 bin emekliye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, nakdi bayram desteğiyle de emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Önceki aylarda "Emekliye Bayram Destek Çeki Projesi"ni başlatan Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan ve maaşı 20 bin liranın altında olan emeklilere 1500 liralık nakdi destekte bulundu.

Destek çekleri, 50 bin emekli vatandaş adına kişiselleştirilerek telefonlarına SMS olarak iletildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde uygulayacakları yüzde 25'lik indirimlerin yanı sıra senede iki kez yapacaklarını açıkladıkları 1500 liralık nakdi yardımın ilkini emeklilere ulaştırdıklarını bildirdi. Önceki sosyal destek projelerinde tek meslek grubunda geçerli olan harcama kodlarının, bu kez birçok alanda geçerli olacağını duyuran Aktaş, şu bilgileri verdi: