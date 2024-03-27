Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 bin emekliye bayram destek çeklerini ulaştırdı
Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Emekliye Bayram Destek Çeki Projesi"ne başvuru yapanlara sağladığı 1500 liralık destek çekleri, 50 bin emekliye ulaştırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Emekliye Bayram Destek Çeki Projesi"ne başvuru yapanlara sağladığı 1500 liralık destek çekleri, 50 bin emekliye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, nakdi bayram desteğiyle de emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Önceki aylarda "Emekliye Bayram Destek Çeki Projesi"ni başlatan Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan ve maaşı 20 bin liranın altında olan emeklilere 1500 liralık nakdi destekte bulundu.
Destek çekleri, 50 bin emekli vatandaş adına kişiselleştirilerek telefonlarına SMS olarak iletildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde uygulayacakları yüzde 25'lik indirimlerin yanı sıra senede iki kez yapacaklarını açıkladıkları 1500 liralık nakdi yardımın ilkini emeklilere ulaştırdıklarını bildirdi.
Önceki sosyal destek projelerinde tek meslek grubunda geçerli olan harcama kodlarının, bu kez birçok alanda geçerli olacağını duyuran Aktaş, şu bilgileri verdi:
"Emeklilerimize kolaylık sağlama adına çekler, BESOB'a kayıtlı üye iş yerlerimizden anlaşmalı 905 mahalle bakkalında, 554 giyim ve ayakkabı mağazasında ve 324 kırtasiyede geçerli olacak. 21 Nisan 2024'e kadar kullanılabilecek bu harcama kodları, toplamda anlaşmalı 1783 üye iş yerinde geçerli olacak. Emeklilerimizle küçük esnafımızın da bayram sevincini birlikte yaşayacağı bu proje sayesinde bayram önü piyasaya yaklaşık 75 milyon lira değerinde bir girdi sağlamış oluyoruz. Emekliye Bayram Destek Çeki başvuruları 31 Mart’a kadar 'bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr' adresinden kabul edilecek. Harcama kodu sahipleri yine bu web sitesinden anlaşmalı iş yerleri listesine ulaşabilir ve dijital kodlarını görüntüleyebilir. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Güle güle harcayın."
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