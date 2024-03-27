Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu
SALON:TVF Cengiz Göllü HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Brutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)HALKBANK: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu) SETLER: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25SÜRE: 125 dakika (30, 29, 34, 32) Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
SALON:TVF Cengiz Göllü
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Brutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
HALKBANK: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu)
SETLER: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25
SÜRE: 125 dakika (30, 29, 34, 32)
Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Halkbank kupayı üst üste 2, toplamda 9'uncu kez kazandı. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu ise Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz seçildi.
Takım, şampiyonluğunu kutladığı sırada Halkbank oyuncusu Mert Matic, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. 'Evet' cevabının ardından Matic, kendisinin üzerine asılan madalyayı sevgilisinin boynuna astı.
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