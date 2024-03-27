Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu

Erkekler Kupa Voley final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Halkbank kupayı üst üste 2, toplamda 9'uncu kez kazandı. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu ise Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz seçildi.

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