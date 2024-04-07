Bursaspor - 1461 Trabzon FK: 1-2

İkinci yarıya konuk ekip iyi başladı. 48’inci dakikada Abdullah Tazgel’in kale önünden çıkardığı topta gole çok yaklaşan Trabzon ekibi, ataklarını sıklaştırdı. Maçın 60’ıncı dakikasında Ercüment Sancaklı ile gole yaklaşan Bursaspor, skoru değiştiremedi.

İlk yarının son anlarında ise 1461 Trabzon FK’nın golü geldi. İlhan Depe’nün golüyle skor 1-1’e geldi ve ilk yarı sona erdi.

Maçın 28’inci dakikasında ceza sahası içinde Ertuğrul Kurtuluş’a yapılan müdahale penaltı ile sonuçlandı. Penaltıyı gole çeviren Çağatay Yılmaz, Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yeşil-beyazlı takım iyi başladı. Maçın 7’nci dakikasında Barış Dalkıran’la, 13’üncü dakikada da Ercüment Sancaklı ile gole yaklaşan Bursaspor, skoru değiştiremedi.

TFF 2’nci Lig'in 34’üncü hafta maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK’ya 2-1 mağlup olan Bursaspor, 3’üncü Lig'e düştü.

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