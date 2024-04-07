Bursaspor - 1461 Trabzon FK: 1-2
STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk StadyumuHAKEMLER: Volkan Okur, Rüştü Muhammed Orcan, Yusuf ŞimşekBURSASPOR: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Dk.
STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Volkan Okur, Rüştü Muhammed Orcan, Yusuf Şimşek
BURSASPOR: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Kerem Kök), Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Mustafa Genç, Enes Çalışkan (Dk. 61 Hamza Baran Arıkan), Bilal Güney, Ercüment Sancaklı (Dk. Alperen Şirin), Çağatay Yılmaz (Dk. 31 Berat Altındiş)
1461 TRABZON FK: Muzaffer Cem Kablan, Abdurrahman Emir Alagöz, İlhan Depe (Dk. 72 Ali Sühan Demirel), Hakan Yeşil (Dk. 88 Emirhan Zaman), Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Ali Han Tunçer), Kerem Baykuş (Dk. 72 Tunahan Ergül), Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Batuhan Kör (Dk. 59 Atabey Çiçek) Tarık Tekdal, Hurşit Taşcı
GOLLER: Dk. 28-Pen. Çağatay Yılmaz (Bursaspor), Dk. 45+5 ilhan Depe, Dk. 90 Atabey Çiçek (1461 Trabzon FK)
KIRMIZI KART: Ali Sühan Demirel (Dk. 90+2) (1461 Trabzon FK)
SARI KARTLAR: Abdullah Tazgel, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)
TFF 2’nci Lig'in 34’üncü hafta maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK’ya 2-1 mağlup olan Bursaspor, 3’üncü Lig'e düştü.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yeşil-beyazlı takım iyi başladı. Maçın 7’nci dakikasında Barış Dalkıran’la, 13’üncü dakikada da Ercüment Sancaklı ile gole yaklaşan Bursaspor, skoru değiştiremedi.
Maçın 28’inci dakikasında ceza sahası içinde Ertuğrul Kurtuluş’a yapılan müdahale penaltı ile sonuçlandı. Penaltıyı gole çeviren Çağatay Yılmaz, Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son anlarında ise 1461 Trabzon FK’nın golü geldi. İlhan Depe’nün golüyle skor 1-1’e geldi ve ilk yarı sona erdi.
İkinci yarıya konuk ekip iyi başladı. 48’inci dakikada Abdullah Tazgel’in kale önünden çıkardığı topta gole çok yaklaşan Trabzon ekibi, ataklarını sıklaştırdı. Maçın 60’ıncı dakikasında Ercüment Sancaklı ile gole yaklaşan Bursaspor, skoru değiştiremedi.
Mücadelenin 90’ıncı dakikasında ise Atabey Çiçek’le golü bulan 1461 Trabzon FK, skoru 2-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda da başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor sahadan yenik ayrıldı: 1-2
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