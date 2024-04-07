Kavgada bıçaklanan kadın, oğlu ve yeğeni, şüphelinin evine ve otomobiline zarar verdi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Yaşar S. (53), alacağını istemek için evine gelen Rukiye D. (44) ile oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı. Yaralılar da keser ve taşlarla Yaşar S.’nin evine ve otomobiline zarar verdi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi Müjde Sokak’ta meydana geldi. Rukiye D., oğlu Tunahan T. (15) ve yeğeni Abdullah K. (16) ile birlikte, iddiaya göre, kendisine borcu olan Yaşar S.’nin evinin önüne gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşar S., elindeki bıçakla Rukiye D. ile oğlu ve yeğenini yaraladı. Bunun üzerine yaralı haldeki 3 kişi de ellerindeki keser ve taşlarla, Yaşar S.’nin evine ve otomobiline saldırarak camlarını kırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.