Kavgada bıçaklanan kadın, oğlu ve yeğeni, şüphelinin evine ve otomobiline zarar verdi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yaşar S.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde Yaşar S. (53), alacağını istemek için evine gelen Rukiye D. (44) ile oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı. Yaralılar da keser ve taşlarla Yaşar S.’nin evine ve otomobiline zarar verdi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi Müjde Sokak’ta meydana geldi. Rukiye D., oğlu Tunahan T. (15) ve yeğeni Abdullah K. (16) ile birlikte, iddiaya göre, kendisine borcu olan Yaşar S.’nin evinin önüne gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşar S., elindeki bıçakla Rukiye D. ile oğlu ve yeğenini yaraladı. Bunun üzerine yaralı haldeki 3 kişi de ellerindeki keser ve taşlarla, Yaşar S.’nin evine ve otomobiline saldırarak camlarını kırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rukiye D. ile kendisine tepki gösteren bina sakinleri arasında da tartışma çıktı. Birbirine hakaret eden tarafları polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.
‘BANA SALDIRINCA BIÇAKLADIM’
Ev sahibi Yaşar S. ile olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan yaralılar gözaltına alındı. Polise olayı anlatan Yaşar S., “5 bin TL borcum vardı. 3 bin TL hesabına gönderdim. Geri kalan 2 bin TL'yi 30 Mart'ta gönderdim. Bugün benim evimi basmaya geldiler. Rukiye bana yumruk attı. Ben de ‘Vurma’ dedim. 3'ü de bana saldırdı. Ben de bıçakladım” derken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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