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Çöpev' davasında mütalaa açıklandı, savcı yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin kızına da ceza istediBURSA'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.
Çöpev' davasında mütalaa açıklandı, savcı yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin kızına da ceza istedi
BURSA'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kamuran Pınar A.’nın (46), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Tutuksuz sanık Kamuran Pınar A.’nın ‘ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını isteyen savcı, dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’nın da (18) ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.
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