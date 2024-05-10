Tutuksuz sanık Kamuran Pınar A.’nın ‘ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını isteyen savcı, dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’nın da (18) ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

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