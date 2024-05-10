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        Çöpev' davasında mütalaa açıklandı, savcı yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin kızına da ceza istediBURSA'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:53
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        Çöpev' davasında mütalaa açıklandı, savcı yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin kızına da ceza istedi

        BURSA'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kamuran Pınar A.’nın (46), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

        Tutuksuz sanık Kamuran Pınar A.’nın ‘ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını isteyen savcı, dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’nın da (18) ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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