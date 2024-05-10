Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu hava durumu | Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!

        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün ve yarın için yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına öngörülüyor. İstanbul'da şiddetli sağanağın akşam saatlerinde başlayacağı bildirildi. İşte, şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı yapılan ve "sarı" alarm verilen 26 kentimiz...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da; gece saatlerinden itibaren ise Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        AKDENİZ'DE YARIN SABAH SAĞANAK

        AA'da yer alan habere göre Antalya çevrelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın doğu kesimlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE DE SABAH YAĞMUR VAR

        Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        "SARI" ALARM VERİLEN 26 İLİMİZ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm uyarısında bulunulan 26 kentimiz ise şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hakkari, Isparta, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Düzce."

        ÜÇ BÜYÜK KENTİMİZDE İSE HAVA DURUMU ŞÖYLE

        Başkent 20 derece ve yağmurlu, İstanbul 17 ve İzmir 23 derece gök gürültülü sağanak yağışlı.

        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere