Bursa ve çevre illerde eğitim sendikaları İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi protesto edildi.

Bursa'da Türk Eğitim-Sen üyeleri Kent Meydanı'nda, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-İş, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-Sen), Anadolu Eğitim Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ Sen) ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüşe geçen gruplar ile Eğitim Bir-Sen'e bağlı üyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi. Sendika temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, eğitim alanında şiddet olaylarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılması istendi. Oktugan'ın yaşamını yitirdiği olayı sloganlarla protesto eden gruplar, açıklamaların ardından dağıldı. - Eskişehir Eskişehir'de, Eğitim Bir-Sen üyeleri, Vilayet Meydanı'nda toplanmalarının ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Yediler Parkı'na yürüdü.

Parkta grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, öğretmenlere yönelik ölümle sonuçlanan saldırılara karşı ivedilikle adım atılması gerektiğini söyledi. Taleplerini dile getirmek için bugün iş bırakma eylemi de gerçekleştirdiklerini anlatan Akar, "İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz." dedi. - Balıkesir Balıkesir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, İstanbul'da okul müdürü Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Döviz ve pankartlar taşıyan grup adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Baki, "Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin olmaması şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. MEB'in bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi, fedakarlıktan kaçınmaması çok önemlidir." diye konuştu.

Okullardaki rehber öğretmen sayısının da artırılması gerektiğini ifade eden Baki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin aslında geleceğe sıkılan bir kurşun olduğunu vurguladı. Baki, şiddet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınıncaya kadar konuyu gündemde tutmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - Çanakkale Çanakkale'de Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasına üye eğitimciler, kentteki bir çay bahçesinin önünde toplanarak Valilik binasının önüne kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Şube Başkanı Serkan Serbes, ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan meslektaşları Oktugan'ın hayattın koparıldığını belirtti. Bayramiç ilçesinde de öğretmenler, Hükümet Konağı önünde toplanıp Akbulut Meydanı'na yürüdü. - Bilecik Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendikalılar adına yaptığı açıklamada, kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarında tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını söyledi.