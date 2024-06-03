Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        8 bin yıllık tarihi olan seramiği, bakanlık sanatçısı babalarından öğrendikleri teknikle modernize ettiler

        BURSA'daki atölyelerinde, seramik sanatında yenilikçi bir yol izleyen Ayşem Mirza Kenarda (27) ile eşi Kutsi Soner Kenarda (21), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini ve Seramik Sanatçısı babaları İbrahim Poyraz'ın (47) geliştirdiği teknikle, 3 boyutlu seramik takı ve objeler üretmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 bin yıllık tarihi olan seramiği, bakanlık sanatçısı babalarından öğrendikleri teknikle modernize ettiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'daki atölyelerinde, seramik sanatında yenilikçi bir yol izleyen Ayşem Mirza Kenarda (27) ile eşi Kutsi Soner Kenarda (21), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini ve Seramik Sanatçısı babaları İbrahim Poyraz’ın (47) geliştirdiği teknikle, 3 boyutlu seramik takı ve objeler üretmeye başladı. Geçmişi M.Ö. 6000 yılına uzanan geleneksel seramik sanatında, desenler genellikle seramiğin yüzeyine çizilir ve pişirilirken, bu yenilikçi teknik sayesinde, seramik sanatına derinlik ve detay zenginliği katılarak ortaya 3 boyutlu takı ve ürünler çıkıyor. Kenarda çifti seramiği, babalarından öğrendikleri teknik ile modernize ederek gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

        Bursa'da 2005 yılında, Tarihi Irgandı Köprüsü'nde seramik atölyesi açan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini ve Seramik sanatçısı İbrahim Poyraz, ilk başlarda seramik üretimini geleneksel yöntemleri kullanarak yaptı. 30 yıldır profesyonel olarak seramik sanatı ile uğraşan ve geçmişi M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan sanatın geleneksel yöntemlerini, zaman içerisinde bir adım öteye taşıyan Poyraz, meslek hayatı boyunca edindiği el becerisi ve tecrübesiyle seramiği oyarak 3 boyutlu hale getirmeyi başardı. Poyraz, o dönem 2 yaşında olan kızı Ayşem Mirza’yı da boş vakitlerinde atölyesine getirerek seramik sevgisini aşıladı. Anaokulu yıllarında ailesinin, kendisine ve arkadaşlarına eğitim vermesiyle, seramik sanatına olan sevgisi artan Ayşem Mirza, bu sanatı tıpkı babası gibi kendisine meslek edindi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Ayşem Mirza, 2 yıl önce hayatını birleştirdiği müzisyen eşi Kutsi Soner Kenarda'ya da seramik sevgisini aşıladı. Kutsi Soner Kenarda da eşi ve kayınpederi İbrahim Poyraz'dan ders alarak seramik sanatını profesyonel olarak yapmaya başladı. Kenarda çifti, 2 yıldır Osmangazi ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'ndeki atölyelerinde, babalarından öğrendikleri tekniklerle 3 boyutlu seramik takı ve objeler üretiyor. Meraklıları, Kenarda çiftinin atölyesinde ders alıp, kendi objelerini üretme şansı yakalarken, çift, özel sipariş üzerine tasarladıkları takı ve objelerin satışını da yapıyor.

        'SERAMİĞİ OYARAK İNCE BİR İŞÇİLİKLE İŞLİYORUZ'

        Eşi ile birlikte işlettikleri atölyede, benzersiz ve farklı bir yol izlediklerini ifade eden Ayşem Mirza Kenarda, "Dünyada sadece bizim ürettiğimiz özel tekniklerle seramik takılar ve sanat eserleri yaratıyoruz. Bu yenilikçi tekniğin mucidi, babam İbrahim Poyraz'dır. Onun vizyonu ve destekleri sayesinde, bugün seramik sanatında fark yaratan ürünler ortaya koyuyoruz. Geleneksel seramik üretiminde, desenler genellikle seramiğin yüzeyine çizilir ve pişirilir. Ancak biz, bu yöntemi bir adım öteye taşıyarak seramiği oyarak ince bir işçilikle işliyoruz. Babamın geliştirdiği bu teknik sayesinde, seramiklerimize derinlik ve detay zenginliği katarak adeta 3 boyutlu sanat eserleri yaratıyoruz. Ürettiğimiz her bir kolye, heykel veya sanat eseri, 1040 derecede pişirilerek dayanıklılık ve estetik açıdan mükemmelliğe ulaşır. Bu özgün yaklaşımımız, bizi diğer seramikçilerden ayıran en önemli farkımız. Her bir parça, büyük bir emek ve ustalık gerektiren bir süreçten geçiyor, bu da her ürünü eşsiz ve değerli kılıyor" diye konuştu.

        'EŞİM, BABAMIN SANATINDAKİ DELİLİĞİNE AŞIK OLDU'

        Babalarından öğrendikleri tekniği devam ettirerek seramik sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alanda yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Ayşem Mirza Kenarda, “Babamızın miras bıraktığı sanatı, eşim ile birlikte yürüttüğümüz için, kendimizi 'Seramikçi aile' olarak adlandırıyoruz. Atölyemizde üretilen her bir parça, hem bizim hikayemizi hem de bu sanatın tarihini yansıtıyor. Seramik, sadece bir zanaat değil, aynı zamanda bir ifade biçimidir. Biz de bu ifade biçimini en özgün ve yaratıcı şekilde sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 2 sene önce eşimle evlendiğimizde, eşim profesyonel olarak müzik yapıyordu. Eşimin ailesi de çok iyi müzisyenlerdir. Eşim, geç saatlere kadar çalıştığı için ayrı vakitler geçiriyorduk. Babam ve eşim tanıştıklarında birbirlerini çok sevdiler. Eşim Soner, babamın sanatındaki deliliğine aşık olup yapmaya başladı ve o da çok sevdi" ifadelerini kullandı.

        ‘TEKNİĞİMİZİ ÖZEL KILAN DESENİ TAMAMEN HİSSETMEMİZ’

        Ayşem Mirza Kenarda, babası İbrahim Poyraz’ın özel tekniğini ise şu sözlerle anlattı:

        “Babam da daha öncesinde klasik düz zemine laleler, karanfiller çizerek başladı. Bu desenleri daha çok hissedilebilir kılmak için, bir çalışma ortaya sundu. Desenleri tamamen hissedebileceğimiz şekilde, çalışmaları oyarak yapmaya başladı. Daha önce benzer bir çalışmaya biz rastlamadık. Seramikçiler bizden bu tekniği hep istiyor ancak tekniğimizin kendimizde kalmasını istiyoruz. Tekniğimizi özel kılan şey, deseni tamamen hissetmektir. Çamur, çok güzel şekil alan bir şeydir ve desenleri tamamen ortaya çıkarabiliriz. Amacımız o desenleri tamamen ortaya çıkararak insanlarla buluşturmaktır.”

        'BU SANATI MODERNİZE EDEREK TANITMAK İSTİYORUZ'

        Kayınpederi İbrahim Poyraz ile tanıştıktan sonra müziği bırakarak seramik sanatına yoğunlaştığını ifade eden Kutsi Soner Kenarda ise “Önceki hayatımda sahnelerdeydim. Şimdiki hayatımda ise sahneyi, atölyemizde kendimiz yapıyoruz. Seramik yapmaya ilk başladığımda daha önce çamura hiç dokunmadığım için tecrübem yoktu. Eşim ve kayınpederim benimle çok ilgilendiler, en iyi şekilde eğitim verdiler. Seramik üzerine fırçayla çizilmiş motifleri her yerde görüyoruz. Biz tamamen oyarak, ince bir işçilik ile müşterilerimize eserlerimizi 3 boyutlu bir şekilde sunuyoruz. Seramik, unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri ve bizim amacımız bu sanatı modernize ederek insanlara tanıtmaktır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
        Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı

        Benzer Haberler

        Baraj gölünde 24 kiloluk yayın balığı yakaladılar
        Baraj gölünde 24 kiloluk yayın balığı yakaladılar
        Bursa'nın iç sularına 12 bin yavru alabalık bırakıldı
        Bursa'nın iç sularına 12 bin yavru alabalık bırakıldı
        Bursa'da özel gereksinimli öğrenciler için "sıfır atık" doğa sınıfı oluştur...
        Bursa'da özel gereksinimli öğrenciler için "sıfır atık" doğa sınıfı oluştur...
        Eski Bursaspor Başkanı Adanur, cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra tekrar tut...
        Eski Bursaspor Başkanı Adanur, cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra tekrar tut...
        Bulgaristan seçimleri öncesi çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrıs...
        Bulgaristan seçimleri öncesi çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrıs...
        Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bursa Kültür Yolu Festivali" etkinliklerinde ikra...
        Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bursa Kültür Yolu Festivali" etkinliklerinde ikra...