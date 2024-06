8 bin yıllık tarihi olan seramiği, bakanlık sanatçısı babalarından öğrendikleri teknikle modernize ettiler

BURSA'daki atölyelerinde, seramik sanatında yenilikçi bir yol izleyen Ayşem Mirza Kenarda (27) ile eşi Kutsi Soner Kenarda (21), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini ve Seramik Sanatçısı babaları İbrahim Poyraz’ın (47) geliştirdiği teknikle, 3 boyutlu seramik takı ve objeler üretmeye başladı. Geçmişi M.Ö. 6000 yılına uzanan geleneksel seramik sanatında, desenler genellikle seramiğin yüzeyine çizilir ve pişirilirken, bu yenilikçi teknik sayesinde, seramik sanatına derinlik ve detay zenginliği katılarak ortaya 3 boyutlu takı ve ürünler çıkıyor. Kenarda çifti seramiği, babalarından öğrendikleri teknik ile modernize ederek gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

'SERAMİĞİ OYARAK İNCE BİR İŞÇİLİKLE İŞLİYORUZ'

Eşi ile birlikte işlettikleri atölyede, benzersiz ve farklı bir yol izlediklerini ifade eden Ayşem Mirza Kenarda, "Dünyada sadece bizim ürettiğimiz özel tekniklerle seramik takılar ve sanat eserleri yaratıyoruz. Bu yenilikçi tekniğin mucidi, babam İbrahim Poyraz'dır. Onun vizyonu ve destekleri sayesinde, bugün seramik sanatında fark yaratan ürünler ortaya koyuyoruz. Geleneksel seramik üretiminde, desenler genellikle seramiğin yüzeyine çizilir ve pişirilir. Ancak biz, bu yöntemi bir adım öteye taşıyarak seramiği oyarak ince bir işçilikle işliyoruz. Babamın geliştirdiği bu teknik sayesinde, seramiklerimize derinlik ve detay zenginliği katarak adeta 3 boyutlu sanat eserleri yaratıyoruz. Ürettiğimiz her bir kolye, heykel veya sanat eseri, 1040 derecede pişirilerek dayanıklılık ve estetik açıdan mükemmelliğe ulaşır. Bu özgün yaklaşımımız, bizi diğer seramikçilerden ayıran en önemli farkımız. Her bir parça, büyük bir emek ve ustalık gerektiren bir süreçten geçiyor, bu da her ürünü eşsiz ve değerli kılıyor" diye konuştu.