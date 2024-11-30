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        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:15
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        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada polis memuru çift yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine gitmekte olan polis memuru Muhammet Emin D. (22) yönetimindeki 23 HR 132 plakalı otomobil, arka lambaları yanmayan Burhan K. (46) yönetimindeki 77 AAR 619 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen İskender S. (39) yönetimindeki 16 BJZ 850 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D. (20) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memuru çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza sonrası traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken, Orhangazi- İznik karayolu, jandarma kontrolünde belirli bir süre sonra trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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