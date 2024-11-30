Bursaspor - Karşıyaka: 70-76
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat ParlakBURSASPOR YÖRSAN: David Mutaf 14, David Michineau 13, Jaylon Brown 11, Josh Sharma 10, Donthe Grantham 9, P.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
BURSASPOR YÖRSAN: David Mutaf 14, David Michineau 13, Jaylon Brown 11, Josh Sharma 10, Donthe Grantham 9, P. Jones 6, Berkay Candan 3, Alex Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2
PINAR KARŞIYAKA: Damien Jefferson 17, James Webb 13, Errick McCollum 13, Muhsin Yaşar 11, Fatts Russell 8, Jerry Boutsiele 8, Kenan Sipahi 6
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 39-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-53
Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Bursaspor Yörsan, sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 76-70 mağlup oldu.
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