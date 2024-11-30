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        Bursaspor - Karşıyaka: 70-76

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat ParlakBURSASPOR YÖRSAN: David Mutaf 14, David Michineau 13, Jaylon Brown 11, Josh Sharma 10, Donthe Grantham 9, P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 23:02 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:05
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        Bursaspor - Karşıyaka: 70-76
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

        BURSASPOR YÖRSAN: David Mutaf 14, David Michineau 13, Jaylon Brown 11, Josh Sharma 10, Donthe Grantham 9, P. Jones 6, Berkay Candan 3, Alex Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2

        PINAR KARŞIYAKA: Damien Jefferson 17, James Webb 13, Errick McCollum 13, Muhsin Yaşar 11, Fatts Russell 8, Jerry Boutsiele 8, Kenan Sipahi 6

        1'İNCİ PERİYOT: 24-17

        DEVRE: 39-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-53

        Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Bursaspor Yörsan, sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 76-70 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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