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        Reklam tabelasıyla iş yerinin camını kırdı; o anlar kamerada

        BURSA'da kimliği belirsiz kişi, yol üzerinde bulunan tabelayı alarak iş yerinin camını kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:30
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        Reklam tabelasıyla iş yerinin camını kırdı; o anlar kamerada
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        BURSA'da kimliği belirsiz kişi, yol üzerinde bulunan tabelayı alarak iş yerinin camını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kemliği henüz belirlenemeyen kişi, yol üzerinde bulunan tabelayı alarak kapalı olan iş yerinin camına vurup kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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