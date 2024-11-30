Reklam tabelasıyla iş yerinin camını kırdı; o anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kemliği henüz belirlenemeyen kişi, yol üzerinde bulunan tabelayı alarak kapalı olan iş yerinin camına vurup kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

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