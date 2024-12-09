Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’ndaki Cerrah kavşağında meydana geldi. Ahmet Sulan (24) kontrolündeki 16 Y 5399 plakalı otomobil, Cerrah yönünden gelip kavşağa giriş yapan Mehmet Zaman D. idaresindeki (29) 16 AVH 534 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Araçlar yön tabelasına da çarptı. Kazada Mehmet Zaman D. ve yanında bulunan 2 yaşındaki İlayda D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.