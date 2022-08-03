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AK Parti Bursa teşkilatı ilçelerde vatandaşlarla buluşacak

AA

AK Parti Bursa teşkilatı ilçelerde vatandaşlarla buluşacak

BURSA (AA) - AK Parti Genel Merkezince başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Bursa teşkilatları ilçelerde saha çalışmaları sürdürecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yüz yüze Gönül Gönüle Bursa" sloganıyla düzenlenen programın tanıtımında yaptığı konuşmada, TBMM'nin tatile girdiğini ancak AK Parti olarak bunu vatandaşlarla kucaklaşma fırsatı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ala, çalışmaların AK Parti İl Başkanlığı koordinesinde yürütüleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zaten her zaman vatandaşlarımızla iç içeydik ama bu yaz tatilinde her bir ilçeye topyekun giderek vatandaşlarımızla birebir konuşma, değerlendirme imkanı bulacağız. Onların değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Bizim çözüm önerilerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı kendileriyle paylaşacağız. Adeta bir siyasi çıkarma yapacağız. Bundan beklentimiz bütün vatandaşlarımızın siyasal katılımını daha da artırmaktır. Bir ülkeyi vatandaşlarla birlikte yönetiyorsanız başarınızın garantisi vardır. Eğer onlardan bağımsız, onları dikkate almayan bir yönetim sergilerseniz yaptığınız işin garantisi olmaz. 'AK Parti milletin partisidir' dedik. 'AK Parti'yi millet kurdu' dedik ve bunun gereğini yapıyoruz. Bir kucaklaşma projesini başlatıyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da AK Parti'nin milletin bağrından çıktığını, milletin taleplerini hayata geçiren bir parti olduğunu söyledi.

Devlet, millet kaynaşmasının AK Parti'li yıllarda tam manasıyla sağlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz milletimizden beslenen bir partiyiz. Milletimizin hizmetkarı olmak üzere yola çıkan bir partiyiz. Temel paradigmamız budur. Şimdiye kadar bu böyle devam etti. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek. Sürekli sahadayız. Aslında AK Parti için seçimler yapılıp sandıklar açıldıktan bir gün sonra aslında seçim çalışmaları başlar. Öyle değerlendirilir ama bu seçim çalışması olmanın ötesinde milletle kucaklaşma, milletin derdiyle dertlenme onların talep ve beklentilerini sahadan tedarik ederek bir hiyerarşi zinciri içerisinde genel merkeze aktarmak ve iletişim halkasıdır."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "AK Parti bu milletin bağrından çıkmış 20 yıl hem hizmette hem de iktidar olmada rekorlar kırmış çok önemli bir siyasi harekettir ve bu siyasi hareketin başarısı da aslında bu hamlelerde saklıdır ve gizlidir." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da bundan sonraki süreçte topyekun sahada olacaklarını anlattı. Teşkilat olarak hep birlikte bir ilçeye gidip o ilçenin mahallelerine dağılacaklarını dile getiren Gürkan, "Bu programın sonucunda Bursa'nın gezilmemiş sokağı, girilmemiş mahallesi kalmayacak. 1058 mahallemizi ziyaret etmiş olacağız. AK Parti'nin gücü her zaman için sahayı dinlemek, sahada vatandaşlarımızla bir arada olmaktan geliyor. Bu süreçte de bunu yapacağız." dedi.

Daha sonra AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililerden oluşan heyet Gürsu ilçesine geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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