GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.





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