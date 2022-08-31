Bursa'da şiddetli yağışın ardından denizin rengi değişti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan yağışın derelerle taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, Mudanya kordon boyunda da görülürken özellikle Mudanya Yat Limanı bölgesinde denizin yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyıdan 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye büründü.

Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Bu arada ilçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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