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BTSO Başkanı Burkay, yeni döneme ilişkin projelerini açıkladı

AA

BTSO Başkanı Burkay, yeni döneme ilişkin projelerini açıkladı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılından hayata geçirdikleri projeleri ve yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan Burkay, ortak akıl ve iradeyle birçok makro projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Burkay, BTSO’nun vizyonuyla fuarcılıkta Bursa'nın stratejik bir merkez haline geldiğini belirterek, "Şu anda kentimizde uluslararası düzeyde 18 fuar düzenleniyor. Dünyada tek olan blok mermer fuarını Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Fuar açılmadan tüm mermerlerin satıldığı bir organizasyon. Bebe ve çocuk konfeksiyon sektöründe senede iki fuar düzenliyoruz. Bursa Textile Show Fuarımızı Merinos AKKM’den fuar merkezimize taşıyacağız. Sadece üretim merkezi olmak yetmez. Ürettiğinizi katma değerli bir şekilde dünyadaki alıcılarla buluşturulması lazım. Yeni nesil fuarcılıkla Bursa'yı farklı bir noktaya getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk OSB'si TEKNOSAB Projesi'nde fabrika inşaatlarının sürdüğünü, birçok fabrikada çarkların dönmeye başladığını dile getiren Burkay, yeni dönem mottosunu "Kendine İnan Ülkene Güven" olarak açıkladı.

Burkay, tarımda verimliliğin artırılması gerektiğini, bu konuda Gıda Tarım İhtisas Bölgesi kurulması için girişimlerde bulunacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Lojistik maliyetlerin düşürülmesi için büyük önem taşıyacak lojistik merkez için adımlar atacağız. Organize Ticaret ve Organize Konut Bölgeleri için de çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Bu noktada inşaat komitelerimiz ile birlikte kooperatif modeliyle Türkiye'de örnek bir yapılanmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca serbest ticaret bölgeleri kurmak istiyoruz. Bu proje hayata geçtiğinde, kentin ekonomisine her anlamda ciddi katkı sağlayacak. Yeni nesil fuar merkezimizi bu dönemde bulunduğu yerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. ULUTEK HIVE projemiz de yüksek teknoloji şirketlerimizin Ar-Ge üretim merkezi haline getireceği bir merkez konumunda. Yüksek teknoloji üniversitesini de bu dönemde kurmak için çalışmalar yürüteceğiz."

Burkay, Payitaht Çarşı Projesi kapsamında elektronik ticarette bölgede dönüşüm merkezini kurmak için adımlar attıklarını dile getirerek, "Bizim ihtiyacımız olan Türkiye'nin kalkınması adına yol haritamızı bir bir hayata geçirmek. Bize gelen her projeye sahip çıkıyoruz. 70 komiteden arkadaşlarımız bu bilinçle 1 Ekim'de demokrasi şöleni havasında seçimlerimizi yapacağız. Yeni dönemde sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Çünkü kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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