Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ'da araziye çıkmalarının ardından yollarını kaybeden 2 kişi bulundu.

Sarıalan bölgesindeki bungalov tesislerde konaklayan Satılmış Bilgin (73) ve Ramazan Efe (62), mantar toplamak için sabah saatlerinde ormana gitti.

Bu kişilerin yakınları, Bilgin ve Efe'nin geri dönmemeleri üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.



Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, NAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunan Bilgin ve Efe, 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolü için Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

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