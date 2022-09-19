Bursa'da çaldığı motosiklet ile yakalanan kişi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı motosiklet ile gezerken polise yakalanmamak için kaçmaya çalışan, ekiplerin 15 kilometrelik kovalamacası sonucu yakalanan kişi tutuklandı.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Kılıçarslan'a ait motosikleti düz kontak yöntemi ile çalan Atakan D, Mimar Sinan Caddesi üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmıştı. 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin çıkmazında yakalanan zanlı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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