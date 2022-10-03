Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yük asansörünün düşmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesindeki yük asansörünün halatı, henüz bilinmeyen nedenle koptu.



Zemine düşen asansörde bulunan Kemal D. (55) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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