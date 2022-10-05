BİLDEF 5. Bursa Anadolu Günleri’nin onur konuğu Hakkari olacak

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BURSA (AA) - Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 5.si düzenlenen "Bursa Anadolu Günleri" başladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri açılışında etkinliğin onur konuğunun Hakkari olduğu ilan etti.

Ramazan Alp, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Anadolu’nun tüm renkleri Bursa’da" temasıyla Anadolu’nun tüm değerlerini Bursa’ya getirerek tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Alp, tüm şehirlerin arasındaki kardeşliği pekiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Organizasyonumuz sadece kültürel bir etkinlik olacak. Bu sene Hakkari'nin onur konuğumuz olacağını belirtmek istiyorum. Yıllarca adı terör olaylarıyla anılan bu şehrimizin ilk defa Bursa’da bir etkinliğe katılacak olması son derece önemli. Hakkari’yi, Bursa’da vatandaşlarımıza daha yakından tanıtmak istedik.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte kurulan 132 stantta 32 kent, kültürel değerlerini, el sanatlarını, yöresel lezzetlerini, müzik ve folklorik zenginliklerini sergileyecek.

BİLDEF başkan yardımcıları Ali Bozkurt ve Hüseyin Görgülü de basın toplantısında verdikleri bilgilerin ardından tüm vatandaşları kültürlerin bir arada olacağı etkinliğe davet etti.

Toplantıda ayrıca resmi açılışın 7 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da yapılacağı ve 9 Ekim 2022 Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.









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