Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö, E.Ö. ve S.I'nın tütün kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelilere ait depo ve araçlarda yapılan aramalarda 68 bin 300 adet basılmış sigara ve 1 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.

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