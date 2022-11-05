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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı'nda Türkmenistan'ın Anev şehri "2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesi TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı tarafından açıklandı.

Bildirgede, Daimi Konsey'in TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin 39. Dönem Çalışma Raporu ile Mali Raporu'nu görüşerek oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Daimi Konsey'in, Kültür Başkenti Bursa'da yıl boyunca yapılan etkinlikler hakkında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan sonuç raporunu olumlu değerlendirdiği aktarılan bildirgede, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın kültür başkenti seçilen şehirler arasındaki etkileşimin devamı amacıyla Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulması fikri memnuniyetle karşılanmış, gerekli çalışmaların sürdürülmesi için TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bildirgede, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca başarıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivaline Türk dünyasından gençlerin kültür bakanlıkları ve üniversiteler öncülüğünde ortak projeler geliştirilerek katılımlarının sağlanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Konseyin, Kültür ve Turizm Bakanlığının önerileriyle Türk dünyası kültürel mirasına yönelik farkındalığın artırılması ve üye ülkelerin sahip olduğu bu değerlerin turizm potansiyeline katkı sağlaması amacıyla TÜRKSOY öncülüğünde Türk dünyasının somut ve somut olmayan kültürel mirasının belgelendirilmesine yönelik program tasarlanmasını, programın üye devletlere sunulmasını ve tanıtımına yönelik ortak faaliyetler yürütülmesini karara bağladığına değinilen bildirgede, "Daimi Konsey, TÜRKSOY tarafından başlatılan ve başarıyla uygulanan Türk Dünyası Kültür Başkenti ve Anma Yılı İlanı projelerinin etkinliğinin artırılması ve faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla her iki proje için kararların iki yıl öncesinden ilan edilmesi hususunda görüş birliğine varmıştır. Daimi Konsey, Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkmenistan'ın tarihi Anev şehrini, 2024 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Sonuç bildirgesinde ayrıca, toplantıda TÜRKSOY'un çalışmalarının verimliğinin artırılması için üye ülke kültür bakanlıkları ve ilişkili kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde ve dönem koordinatörü ülke ev sahipliğinde yılda iki defa kıdemli memurlar toplantısının yapılması kararlaştırıldığı ifade edildi.

Daimi Konseyin, 2023 yılının Türk devletleri arasında kurulan ilk uluslararası iş birliği örgütü olan TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yıl dönümü olmasından dolayı üye ülkelerde, UNESCO Genel Merkezi, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler bünyesinde ve dünyanın önemli kültür merkezlerinde kutlamalar düzenleneceği de bildirgede yer aldı.

- Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali geleneksel faaliyetlere dahil edildi

Gelecek sene "TÜRKSOY 30. Yıl Madalyası" ihdas edilmesi ve ödüllü "TÜRKSOY Marşı Yarışması" düzenlenmesinin kararlaştırıldığı aktarılan bildirgede, "Daimi Konsey, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başarıyla düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin TÜRKSOY'un geleneksel faaliyetlerine dahil edilmesini ve Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen şehirlerde düzenlenmesini kararlaştırmıştır." bilgisi aktarıldı.

Bildirgede, Daimi Konsey'in, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve KKTC kültür bakanlıklarının önerileri ile 2023'ün TÜRKSOY üyesi ülkelerde ünlü Kazak bestekar Temirbek Jürgenov'un 125'inci, Kırgız halk sanatçısı Baken Kıdıkeyeva'nin 100'üncü, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 150'nci, ünlü bilim adamı Biruni'nin 1050'nci ve Kuzey Kıbrıslı ünlü ressam İsmet Vehit Güney'in 100'üncü doğum yıllarının kutlanacağı kaydedildi.

Doğumunun 300'üncü yılı olması dolayısıyla 2024'ün Türk dünyasının büyük şair ve düşünürü Mahdumkulu Firaki Yılı ilan edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulan bildirgede, üye ülkelerden gelen öneriler ve Daimi Konsey üyelerinin teklifleri doğrultusunda TÜRKSOY 2023 Yılı Faaliyet Programı'nın onaylandığı belirtildi.

Ayrıca bildirgede, TÜRKSOY Daimi Konseyi 40. Dönem Koordinatörlüğünün Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov tarafından üstlenilmesi ve söz konusu toplantının 2023 yılı sonlarında Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'da yapılmasının karara bağlandığı bilgisine yer verildi.

Sonuç bildirgesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Roza Karibzhanova, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından imzalandı.

Toplantıda, Bakan Ersoy, "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa" için mevkidaşı Anar Karimov'a başkentlik sembolünü ve flamasını teslim etti.

Program, bakanların birbirlerine hediye vermesi ve aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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