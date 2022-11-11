Mudanya'da zeytin hasadı başladı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Esence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Zeytin Yağhanesi'nde hasat etkinliği gerçekleştirildi.



İlçede hasadın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye'nin son 20 yılda zeytin ağacı varlığının 189 milyona ulaştığını bildirdi.

Bursa'nın zeytin ve zeytinyağı işleme konusunda da güçlü bir yapıda olduğunu belirten Aygül, şunları kaydetti:

"Bursa, sahip olduğu verimli toprakları, uygun iklimi ile tarım potansiyeli yüksek bir şehirdir. Birçok meyve sebzenin üretilmesinde ilk sıralarda yer alan ilimiz, zeytin üretiminde de geçtiğimiz üretim sezonunda ülkemizde ikinci sırada yer almaktadır. Bu yıl zeytinde yaklaşık yüzde 61 artışla 236 bin 250 ton civarında üretim tahmin edilmektedir. Bursa'nın zeytinyağı üretimi 2021 yılında 6 bin 778 ton iken 2022 yılında 14 bin 771 ton olması beklenmektedir. Hasadımızın başta üreticilerimiz olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ise Mudanya'nın 222 bin dekar olan tarımsal alanının yüzde 48'ini zeytin bahçelerinin oluşturduğunu dile getirerek, "İlçemiz sınırları içinde 111 bin dekar zeytinlik alan ve 3 milyon 120 bin zeytin ağacı bulunmaktadır. Üretimin yüzde 95'i kuru tarım olarak yapılmaktadır. 2022 yılı için beklenen rekolte 43 bin ton civarındadır." dedi.

Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yıldız, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

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