Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

CHP'li Erol: Bir Alevi olarak, Bahçeli'ye teşekkürlerimi ilettim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, oturduğu evde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazlı Meral'in (36) dün evinde bıçaklanarak öldürülmesi üzerine başlattığı çalışmada, cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi N.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde Nazlı Meral'i bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, Meral'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.