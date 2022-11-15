Bursa'da deniz otobüsünü kaçırınca asılsız ihbarda bulunan kişi adliyeye sevk edildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Feribota yetişemediği için asılsız bomba ihbarında bulunduğu belirtilen E.A'nın (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.A'nın savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezine, Mudanya ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsünde bomba olduğu ihbarında bulunulmuştu. İskeleye geri döndürülen deniz otobüsünde arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamamıştı. Asılsız ihbarı yaptığı belirlenen E.A, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına alınmıştı.

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