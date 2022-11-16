Bursa'da tatlı firması, siyah incir ile baklavayı aynı üründe buluşturdu

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BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren ve 21 ülkeye ihracat yapan tatlı firması, kentin coğrafi işaretli değerlerinden siyah incirli baklava üretti.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Yüksel Aktaş, AA muhabirine, Bursa siyah incirinin dünya çapında bilindiğini ve birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Eylülün son haftasında gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Festivali'ne yönelik AR-GE çalışması yaparken Bursa'nın lezzetlerini baklavayla birleştirmeyi düşündüklerini belirten Aktaş, "İncirli baklava yapıp gastronomi festivaline hazırladık. İyi de tuttuğunu düşünüyoruz. Bursa siyah incirinin baklavası da oldu. İçinde incir, tereyağı, 4 kat yufka var. Üstüne de biraz Antep fıstığı atıp süsleyerek bu lezzet meydana çıkıyor." diye konuştu.

Aktaş, AR-GE çalışması kapsamında karamelli ve yer fıstıklı baklava da ürettiklerini, hamurunu sütle yoğurdukları bu çeşidi çikolatayla zenginleştirdiklerini dile getirdi.

Bu ürünler için tescil başvurusunda bulunduklarını ifade eden Aktaş, "Hem Bursa'ya hem de kendimize kazandırıyoruz, kazandırmaya da devam edeceğiz. Bu ürünlerden Almanya, Amerika, Dubai ve Fransa'ya gönderdik." dedi.

Aktaş, AR-GE çalışmalarının firmalara vizyon kattığını, kendilerini geliştirmelerine ve hizmet verdikleri kentlerin, ülkelerin ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

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