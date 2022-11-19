Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

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BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle teleferiğin tam gün kapalı olacağı duyuruldu.​​​​​​​

Meteorolojiden yapılan açıklamada ise kent genelinde dünden beri etkili olan kuvvetli lodosun pazartesiye kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği kaydedildi.

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