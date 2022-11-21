Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde yarıya yaklaşıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye tarafından Mevlana Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinin yüzde 42'si tamamlandı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7'nci ve 8'inci etaplar devam ediyor.

Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutlar yıkılarak yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapıldığı projede hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı.



Rezerv alan kullanılmadan 60 dönüm alanda hayata geçirilen iki etaplık dönüşüm kapsamında yıkılan 944 konutun yerine 1244 konut inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projenin "yerinde ve gönüllü" dönüşümün en önemli örneği olduğunu belirtti.

Türkiye'de kentleşmenin temel önceliğinin deprem gerçeği olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"100 bin metrekare alanda iki etaplı toplam 1244 konut ve 332 ticari birimden oluşan Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ile modern, güvenli, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artıran konutlar üretiyoruz. Projenin içinde ihtiyaç duyulan yeşil alanlar, kültürel alanlar, spor alanları, yeni okul projeleri bulunuyor. Bursa'nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan projeyle mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Çalışmaların yüzde 42'sinin tamamlandığı Mevlana 7'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, 2023 yılı mart ayında tamamlanacak ve Mevlana'da yeni bir yaşam başlayacak."

Yılmaz, Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Türkiye'ye örnek teşkil eden bir çalışma olduğunu kaydetti.



Tamamen eski ve güvensiz yapıları ortadan kaldırarak yerinde gerçekleştirilecek projeye hak sahiplerinin yüzde 100 destek verdiğine dikkati çeken Yılmaz, "Projeyle, yoğunluk artırılmazken bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi, binaların dönüşümünden ziyade vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm projesidir." ifadesini kullandı.



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