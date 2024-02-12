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        Bursa Ticaret Borsası 32 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle rekor kırdı

        Bursa Ticaret Borsası (BTB), 32 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmi ile 2023 yılında rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:28
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        Bursa Ticaret Borsası 32 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle rekor kırdı
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        Bursa Ticaret Borsası (BTB), 32 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmi ile 2023 yılında rekor kırdı.

        BTB'den yapılan açıklamada, Bursa Ticaret Borsasının 2023 yılı tescil işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 89'luk artışla 32 milyar 720 milyon liraya ulaştı.

        Tescil işlem hacmi rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yüksek enflasyonun neden olduğu girdi maliyetlerindeki artışa karşın tescil işlem hacminin 2022'ye göre yüzde 89 artışla 32 milyar 720 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

        Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında 2023 yılında en çok işlem gören ürünün 8 milyar 667 milyon lirayla zeytin olduğunu ifade eden Matlı, diğer ürünlerin sırasıyla 5 milyar 315 milyon lirayla yaş sebze-meyve, 5 milyar 4 milyon lirayla et, 2 milyar 740 milyon lirayla canlı hayvan ve 1 milyar 474 milyon lirayla mısır olduğunu aktardı.

        Matlı, ülke tarımının geleceği olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'nda da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

        TÜRİB ELÜS Piyasası'nda, alım-satım olmak üzere 12 aylık işlem hacminin geçen yıla kıyasla yüzde 31 artarak 1 milyar 403 milyon liraya yükseldiğini dile getiren Matlı, "Sergilediğimiz performansla TÜRİB'te acente kaydındaki müşteri işlem hacmine göre ilk 10 borsa arasında yer alırken kayıtlı müşteri sayımızı ise yüzde 108 oranında artırma başarısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

        Matlı, acente kaydında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla mısır, buğday, arpa, zeytin ve yulaf olarak gerçekleştiğini söyledi.

        Geçen yıl tarım sektörüne ve bölge ekonomisine değer katan çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

        "Üyelerimizin katkılarıyla, hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Kuruluşumuzun 100. yılını kutlayacağımız 2024 yılında, üyelerimize daha fazla katma değer sağlayacak, sürdürülebilirlik odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yeni proje ve girişimlerle Bursa Ticaret Borsasını daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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