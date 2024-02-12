Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

Şüpheli A.D. polis merkezine götürülürken, rehin alınan ve silah kabzasıyla başına aldığı darbeden yaralanan Y.K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.