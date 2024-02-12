Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Caddesi'ndeki bir iş yerinde A.D'nin (40) Y.K'yi (37) silahla rehin aldığını görenler, olay yerinin yakınındaki Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne gelerek ihbarda bulundu.

        Söz konusu adrese gelen ekipler, şüpheliyi ikna ederek elindeki silahla gözaltına aldı.

        Şüpheli A.D. polis merkezine götürülürken, rehin alınan ve silah kabzasıyla başına aldığı darbeden yaralanan Y.K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelinin polisteki ifadesinde, eski eşi A.E'yi, Y.K. ile görünce kıskançlıktan olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi
        Tıp öğrencisinin ürettiği giyilebilir mobil el dış iskeleti, kısmi felçlile...
        Tıp öğrencisinin ürettiği giyilebilir mobil el dış iskeleti, kısmi felçlile...
        TOFAŞ - Aliağa Petkimspor: 84-71
        TOFAŞ - Aliağa Petkimspor: 84-71
        İnegölspor - Somaspor: 1-0
        İnegölspor - Somaspor: 1-0
        Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklan...
        Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklan...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi