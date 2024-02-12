Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan şüpheli tutuklandı
Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bursa'da bir kişiyi silahla rehin alan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.
Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Caddesi'ndeki bir iş yerinde A.D'nin (40) Y.K'yi (37) silahla rehin aldığını görenler, olay yerinin yakınındaki Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne gelerek ihbarda bulundu.
Söz konusu adrese gelen ekipler, şüpheliyi ikna ederek elindeki silahla gözaltına aldı.
Şüpheli A.D. polis merkezine götürülürken, rehin alınan ve silah kabzasıyla başına aldığı darbeden yaralanan Y.K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin polisteki ifadesinde, eski eşi A.E'yi, Y.K. ile görünce kıskançlıktan olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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