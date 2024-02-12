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        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi

        Orhangazi'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil önünde yavaşlayan bir başka otomobile çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi almaya çalıştığı esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Bu sırada polis memurları bariyerlerden atlayarak aracın çarpmasından son anda kurtuldu. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:55
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        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi
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        Orhangazi’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil önünde yavaşlayan bir başka otomobile çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi almaya çalıştığı esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Bu sırada polis memurları bariyerlerden atlayarak aracın çarpmasından son anda kurtuldu. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

        Kaza sabah 07.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova’dan Bursa istikametine gitmekte olan bir otomobil yavaşlayınca arkasında seyir halinde olan hafif ticari araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

        Trafik kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza için yol güvenliği almaya çalışan 2 polis memuru bu esnada meydana gelen ikinci kazada üzerine gelen araçtan kaçmak isterken bariyerlerden atlamak zorunda kaldı.

        3 aracın daha karıştığı ikinci kazadan kaçan trafik polisleri Ali Akkoç (51) ve İbrahim Akçelik (29) hafif yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı iki polis memuru Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

        Kazaya toplam 5 araç karışırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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