İnegölspor - Somaspor: 1-0
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Erdem Temel, Melih Kurtuluş, Eren Öksüzler
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Muhammed Samed Karakoç (Dk. 89 Ferhat Görgülü), Muhammet Berkay Tekke (Dk. 60 Nadir Çiftçi), Serhat Baştan, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Orhan Aktaş, Yusuf Talum (Dk. 76 Furkan Özyapı), Uğur Utlu, Ömer Gür (Dk. 89 Emirhan Kuşgö)
SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral - Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 90 Yunus Emre Dursun), Enes Tayfun, Mücahit Aslan (Dk. 79 Hakan Öztürk), Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Erkan Şentürk (Dk. 86 Murat Şevik), Ahmet Hakan Demirli (Dk. 46 Arda Çolak), Rıdvan Dönmez (Dk. 46 Yasin Yıldız), Abdulkadir Özsüz
GOLL: Dk. 23 Muhammed Samed Karakoç (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Eren Emre Aydın, Furkan Özyapı (İnegölspor)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup 25´inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Somaspor'u 1-0 mağlup etti.
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