Mudanya'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, okul servisleri, okul ile çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, trafik, narkotik ve terörle mücadele ekipleri okul önlerinde durdurdukları servisleri ve sürücüleri denetledi.

Mudanya genelinde düzenli olarak bu denetimlerini sürdüren ekipler, şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.



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