Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında hayatını kaybeden Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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