"Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin yarısından fazlası satıldı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açan ve sektörün en ağır fuarı olarak nitelendirilen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın ilk gününde sergilenenlerin yüzde 65'i satıldı.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, en son 2019'da gerçekleştirilen fuarın üç yıl aradan sonra 23 Kasım'da kapılarını açtığını söyledi.

Blok mermer fuarının benzerinin olmadığına işaret eden Ersözlü, "Düzenlediğimiz blok mermer fuarı, kapalı alanda gerçekleştirilen tek fuar özelliğiyle ön plana çıkıyor. İlk günden, ilk saatten itibaren hakikaten çok yoğun bir ziyaretçi girişi var. Özellikle uzak coğrafyalardan iş insanları akın akın geliyor. Bu zamana kadar yaptığımız pazarlama çalışmalarının, pazarlamayla ilgili dijital dünyadaki yaptığımız emeğin karşılığını aldığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Gelen yabancı alıcıların amaçlarının sadece ziyaret olmadığını bunu ticarete dönüştürdüklerini vurgulayan Ersözlü, şöyle devam etti:

"İlk gün itibarıyla fuarda sergilenen blok mermerlerin yüzde 65'i satılmış durumda. Fuarın üçüncü gününde herhalde yüzde 100'ü yani tamamı satılmış olur. Fuarda Türkiye'nin dört bir tarafından getirilmiş 2 bin 200 civarında blok mermer var. Şu anda aradığınız her türlü renkteki mermeri burada bulabilirsiniz. Bu yüzden bunu bilen nitelikli ziyaretçiler buraya geliyor. Yurt içinden de bu konuyla ilgili yatırım yapanlar, taşı alıp işleyen, bu işin ticaretini, işleyip de ihracatını yapanlar fuara geliyor."

- "Fuar, 2019'daki fuara göre yüzde 20 civarında büyüdü"

Ersözlü, 4 gün sürecek fuara yaklaşık 50 ülkeden alıcıların geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güney Amerika, Kuzey Amerika, Körfez ülkeleri, Asya Pasifik ülkeleri ve Afrika ülkelerinden iş adamları burada. Blok mermer almak isteyen iş adamları fuara geliyor. Tonu 100 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkan taşlar sergileniyor. Aynı anda bu kadar ürün gamı ve fiyat çeşitliliği olunca da tabii ziyaretçi bu fuarı istiyor. Bu fuar artık dünyada marka olmuş durumda. Şu anda dünyada İtalya'da, İspanya'da, Çin'de mermer fuarları yapılıyor ama sadece blok mermer olarak kapalı alanda yapılan tek fuar. Fuarın 2019'daki fuara göre de yüzde 20 civarında büyümesi söz konusu. Bu fuarın sektörün ihracatına direkt katkısı olacak. Böyle de bir özelliği var. Şimdiden 2023 yılının başvurularını almaya başladık. Çok şükür güzel talep var. Hayırlısıyla şimdiden yerler ayrılmaya başladı."





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