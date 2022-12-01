Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntülerine AA ulaştı

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BURSA (AA) - Bursa'da düşen eğitim uçağının kalkışına hazırlanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı görüntülerde, TC-UHY kuyruk numaralı uçağın Yunuseli Havaalanı'nda saat 13.20'de uçağın piste çıktığı görülüyor.

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal yönetimindeki uçağın bir süre ilerledikten sonra pervanelerinin dönmeye başlaması ve havalanmaya hazırlanması da kayıtlarda yer aldı.

Uçağın, kalkışından sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesine indiği, buradan tekrar havalanıp Bursa'ya dönerken Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali yakınında araziye düştüğü öğrenildi.

Pilot Köksal'ın yanı sıra uçakta bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği kazanın sebebine ilişkin ekiplerin çalışması devam ediyor.





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